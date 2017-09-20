В Госдуме предложили лечить наркоманов охотой и рыбалкой в Сибири

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов предложил создать на Дальнем Востоке и Сибири реабилитационные центры для наркоманов, где они будут избавляться от зависимости при помощи труда, рыбалки и охоты.
44.3%Да, это многих остановит
31.1%Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт
24.6%Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи
По словам депутата, это можно осуществить без "каких-то колоссальных средств, миллиардных сумм".
"Я предлагаю это сделать, решая многие вопросы. Я уверен, что спасенные тысячи и сотни тысяч граждан таким способом, возможно, и не захотят возвращаться в города и села, где они получили эту прививку смертоносную. А останутся жить на природе, создадут там семьи. Начнут действительно поднимать и Дальний Восток, и Сибирь", — подытожил парламентарий.
В среду в ходе пленарного заседания депутаты приняли в первом чтении законопроект об отсрочке судом лишения свободы до 5 лет для наркоманов, желающих пройти реабилитацию. Законодательная инициатива направлена на приведение положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ в соответствие с Уголовным кодексом РФ.
Речь идет только о тех, кто осужден за совершение таких преступлений, как незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка, изготовление без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.