Опрос показал, сколько россиян провели отпуск на Черном море в 2017 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более 15% из тех россиян, которые брали отпуск этим летом, отдохнули на Черном море, каждый шестой отпускник путешествовал внутри страны, а каждый десятый отправился отдыхать за границу, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 15%. На курортах Краснодарского края побывали 11%, в Крыму – 6%", — выяснили социологи.
Кроме того, каждый шестой (17%) из тех, кто отдохнул этим летом, посетил в свой отпуск один из уголков России — другой город или село.
За границу этим летом, как показал опрос, отправились 10% из тех, кто брал отпуск: 7% — в страны дальнего зарубежья, 3% побывали в странах бывшего СССР.
Социологи отметили, что уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие (83%), нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче (54%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-14 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.