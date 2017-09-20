Опрос показал, сколько россиян провели отпуск на Черном море в 2017 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более 15% из тех россиян, которые брали отпуск этим летом, отдохнули на Черном море, каждый шестой отпускник путешествовал внутри страны, а каждый десятый отправился отдыхать за границу, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, в целом этим летом смогли отдохнуть две трети россиян (67%).

"Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 15%. На курортах Краснодарского края побывали 11%, в Крыму – 6%", — выяснили социологи.

Кроме того, каждый шестой (17%) из тех, кто отдохнул этим летом, посетил в свой отпуск один из уголков России — другой город или село.

За границу этим летом, как показал опрос, отправились 10% из тех, кто брал отпуск: 7% — в страны дальнего зарубежья, 3% побывали в странах бывшего СССР.

Социологи отметили, что уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие (83%), нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче (54%).

"Однако если в прошлом году последние были недовольны из-за отсутствия возможности отправиться в то место, о котором мечтали, то в нынешнем году среди главных причин неудовлетворенности отдыхом — нехватка денег (33%) и плохая погода (28%). Выезжавшие за пределы домашнего региона отмечают невозможность побывать там, где мечтали (29%) и непродолжительность поездки (26%)", — отмечено в материалах исследования.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-14 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.