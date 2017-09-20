Социологи выяснили, как россияне предпочитают проводить отпуск

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Больше россиян в последнее время стали проводить летний отпуск дома, за последние два года их доля увеличилась на 20%, а вот популярность дачного отдыха за это время, напротив, снизилась, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, этим летом смогли отдохнуть две трети россиян (67% против 55% годом ранее). Не было летнего отпуска в этом году у 31% сограждан страны; причем эта доля выше среди респондентов от 45 до 59 лет, а также тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое (по 37%).

"Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет уже два года подряд: с 13% в 2015 году до 33% в 2017 году. А число отпускников, которые выезжают на дачи, напротив, снижается — с 50% до 35% в 2015-2017 годах", — выяснил ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, почти треть отдыхавших этим летом провели отпуск так, как изначально задумывали. Вместе с тем, почти каждый пятый сообщил о том, что был вынужден скорректировать свои планы на лето. Как правило, респонденты объясняют это нехваткой денег (40%), личными обстоятельствами (17%), проблемами со здоровьем (13%), рабочей необходимостью (12%). Нехватку времени в качестве причины назвал только 1% из тех, кто изменил отпускные планы.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-14 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.