Опрос показал, что затраты россиян на поездку в летний отпуск выросли на 4%

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Затраты россиян на поездку в отпуск этим летом оказались на 4% выше прошлогодних показателей, расходы на отдых одного члена семьи в среднем составили около 37 тысяч рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Бюджет на поездку этим летом в расчете на одного члена семьи составил, согласно данным ВЦИОМ, в среднем 37 тысяч 363 рубля, годом ранее аналогичные расходы составили в среднем 36 тысяч 26 рублей.

Таким образом, фактические затраты на поездку этим летом оказались на 4% выше прошлогодних, однако ниже предполагаемых, отмечают социологи — в среднем, согласно результатам опроса в мае нынешнего года, россияне планировали потратить 39 тысяч 806 рублей, напомнили во ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-14 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.