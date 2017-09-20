Проект о призыве в военное время не связан с событиями в мире, считают в СФ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Разработанный Минобороны РФ законопроект о порядке призыва граждан РФ на службу в военное время не следует связывать с какими-то военно-политическими событиями в мире, ведомство осуществляет нормативно-правовое регулирование в своей сфере деятельности, заявил РИА Новости в среду сенатор, экс-глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

Разработанный Минобороны РФ документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, ранее аппарат правительства РФ указал на отсутствии правовых оснований для подготовки проектов актов, регулирующих порядок призыва граждан в военное время. Отмечается, что законопроект подготовлен как акт военного времени.

"У нас должно быть нормативно-правовое регулирование порядка действий. И если в годы формирования военно-правовой базы о военной обязанности и военной службе мы упустили такой момент, как порядок призыва в случае объявления военного положения, то его, конечно, нужно восполнить", — сказал Озеров.

Он подчеркнул, что "ничего сверхъестественного здесь нет". "Просто сейчас привыкли все законопроекты связывать с какими-то военно-политическими событиями", — отметил сенатор.

По его словам, это плановый режим подготовки документов, и каждый орган исполнительной власти, в данном случае — Минобороны, осуществляет правовое регулирование в сфере своей деятельности.