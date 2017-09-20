В КПРФ предложили передать функции по тушению лесных пожаров МЧС

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В КПРФ предлагают передать МЧС функции по тушению всех пожаров, в том числе лесных, сказал депутат от Компартии Михаил Щапов.

В среду в Госдуме состоится правительственный час с участием главы МЧС Владимира Пучкова.

"Ежегодно снижается количество пожаров, ежегодно снижается количество погибших при пожарах. Но есть одна системная проблема: то, что касается лесных пожаров — МЧС несёт ответственность только в том случае, если они затрагивают деятельность населённых пунктов. За рамками населённых пунктов несет ответственность целый ряд ведомств. И это порой вызывает неразбериху и безответственность. И как следствие мы видим рост сгораемых лесных площадей", — сказал Щапов журналистам.

По его мнению, что тушение пожаров должно быть централизировано.

"В рамках правительственного часа мы будем рекомендовать передать все функции по тушению всех пожаров МЧС", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в целом итоги деятельности МЧС можно рассматривать как положительные. "230 тысяч человек ежегодно спасают работники МЧС. Это огромная цифра", — добавил он.