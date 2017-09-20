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Общество

"Ребята называли ее коровой". Как родители доводят детей до ожирения

11:1420.09.2017
(обновлено: 12:05 20.09.2017)
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© Fotolia / KwanchaichaiudomМальчик с лишним весомМальчик с лишним весом
© Fotolia / Kwanchaichaiudom

Москва, 20 сентября — РИА Новости, Ануш Долуханян. Вредные перекусы в виде чипсов, бутерброды с колбасой и сладкое на ужин — неправильное питание и малая физическая активность могут привести к ожирению не только у взрослых, но и у детей.

Поликлиника. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В России по данным ВОЗ от избыточного веса среди подростков страдает 13,3 процента девочек и 26 процентов мальчиков. Все это чревато повышенным риском раннего развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психологических расстройств.

Корреспондент РИА Новости узнала, существует ли угроза массового детского ожирения и как с этим бороться.

"Лишний вес ребенка — это моя вина"

Мария — мама девочки, которая страдала от избыточного веса. Она рассказывает, что ее дочь в семь лет при росте 140 сантиметров весила больше 65 килограммов: "Отчасти, конечно, это моя вина — я не контролировала то, что она ест. Мы баловали ее шоколадками и тортами. Когда она пошла в школу, одноклассники начали над ней издеваться".

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© Фото : CUMC
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Девочке приходилось шить школьную форму на заказ, она "приходила домой в слезах и говорила, что толстая". Диеты не помогали решить проблему кардинально: удавалось сбросить всего несколько килограммов. "Я видела, как ей обидно и больно. Она очень добрый человек и на оскорбления даже ответить не могла, сразу начинала плакать. Я решила действовать и отдала ее заниматься спортом".

Сначала это были танцы, потом плавание, а потом девочке захотелось попробовать себя в боевых искусствах. Мальчики в группе называли ее "жирной коровой". Но она не сдавалась и сама начала контролировать свой вес.

Со временем она стала профессионально заниматься таеквондо. Сейчас ей 15, при росте 165 сантиметров она весит 58 килограммов. Девушка уже несколько раз становилась чемпионкой России, ездила на международные соревнования. "Она все так же любит шоколадки, фастфуд, картошку фри и чипсы, но сама следит за питанием и постоянно борется с лишним весом", — рассказывает Мария.

© Fotolia / MicrogenДети занимаются таеквондо
© Fotolia / Microgen
Дети занимаются таеквондо

Что делают врачи?

"Распространенность детского ожирения, к сожалению, неуклонно растет, и за последние 30 лет увеличилась втрое. Это связано с увеличением количества высококалорийных продуктов и уменьшением физической активности. Продукты с высоким содержанием жиров и сахара относятся еще и к категории самых дешевых", — рассказывает старший научный сотрудник Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ и эксперт ВОЗ Елена Богова.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
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Проблема усугубляется тем, что дети повсюду видят рекламу вредной пищи с высоким содержанием жиров, сахара и соли. По словам Боговой, детское ожирение в настоящее время — это одна из самых серьезных проблем XXI века.

Сейчас Россия присоединилась к Европейской инициативе ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI). Программа рассчитана на детей начальной школы, которые наиболее подвержены ожирению. В рамках COSI будет проводиться исследование среди детей шести-девяти лет: врачи поймут, какое число школьников страдает из-за лишних килограммов, чем это вызвано и как с этим бороться.

В исследовании участвуют 72 московских школы и около 3000 детей. Специалисты зафиксируют соотношение роста и веса детей, узнают у школьников о том, что продается и чем кормят в школьных столовых.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБулочки в школьной столовой
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Булочки в школьной столовой

"Нужно принимать свое тело"

Дочь Татьяны весила 85 килограммов, когда ей было 10 лет, но мама не заставляла ее худеть. Татьяна рассказывает, что девочка с детства была в теле, но начала серьезно поправляться, когда ей было лет 10-11. Сейчас девушке уже 15, она весит 70 килограммов при росте 167. Мама признается, что раньше каждый день дома готовили пирожки, вечером на столе была колбаса или любимый торт дочери. Татьяна вспоминает, что при таком избыточном весе в школе у девочки были проблемы.

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Однажды какие-то мальчики из ее класса закинули сменку на шкаф, начали дразнить и говорить, что она толще, чем чья-то беременная мама. Она тогда не заплакала и вполне уверенно сказала, что ей все равно. Но мне было страшно, что ее такие люди окружают", — делится мама.

Несмотря на вес и сложности, Татьяна никогда не делала замечания дочери, не ругала ее и не считала свою дочь толстой. Она призывала ее принять себя такой, какая она есть. По словам мамы, никаких проблем со здоровьем у дочери не было — это подтверждали и обследования.
Тем не менее, за последние несколько месяцев девушка без давления матери скинула почти 10 килограммов.

Откуда жир и как с ним бороться?

Кандидат медицинских наук и главный врач клиники "Фактор Веса" Марина Копытько рассказывает, что в практике врача-диетолога обращения, связанные с детским ожирением, встречаются часто.

Чипсы. Архивное фото
© Fotolia / farbkombinat
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По ее словам, существует несколько факторов, вызывающих ожирение. Во-первых, это нарушение обмена веществ. Как правило, такие проблемы быстро выявляются, и дальше ребенок наблюдается у эндокринологов и гастроэнтерологов. Во-вторых, "наетая" или, как ее называют врачи, алиментарная причина — когда ребенок ест больше калорий, чем тратит.

"На самом деле, большой вес не всегда означает ожирение, — считает диетолог. Дети могут быть крупными от рождения, у них может задерживаться в организме вода или может быть большая мышечная масса, связанная с особенностями телосложения или физической нагрузкой".

© Fotolia / Monkey BusinessДевочка ест печенье
© Fotolia / Monkey Business
Девочка ест печенье

Привычки родителей — здоровье детей

Эксперты подчеркивают, что родители не должны закармливать детей. "Важно формировать пищевые привычки. Если в семье переедают, то ребенок тоже может переедать, а если родители правильно питаются, то ребенок у них этому и научится", — утверждает Копытько. Она также отмечает, что важную роль в развитии пищевых привычек ребенка играет и школа.

Одиночество. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Один из технологов комбината школьного питания анонимно рассказала РИА Новости, что питание детей строится по определенным стандартам. Продукты используют только российские, из Краснодара, Тамбовской области и других регионов. Питание в школе распределено в процентном соотношении так: на завтрак должно приходиться 20-25 процентов энергетической потребности, на обед — до 35 процентов, а на полдник — 10.

По словам технолога, сейчас школы сами закупают йогурты, малокалорийное печенье. Тогда как раньше на прилавках школьных буфетов можно было найти и шоколадные коктейли, и очень калорийные батончики.

Еще один возможный "соблазн" для ребенка — это вендинговые автоматы, которые стоят во многих школах дополнительного образования. Там, впрочем, чаще всего есть соки, вода и, например, сушки. Представитель одной из компаний, устанавливающих такие устройства в учебных заведениях, в беседе с РИА Новости рассказал, что ничего вредного там не продается.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВендинговый автомат с батончиками, напитками и снеками
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вендинговый автомат с батончиками, напитками и снеками

Однако перед новым учебным годом депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая инспектировала подмосковные школы. Во многих из них она обнаружила вендинговые автоматы с далеко не здоровыми продуктами. Эту проблему она решила контролировать лично, а ответственность за наполнение аппаратов возложила на руководство образовательных учреждений.

"На территории школы ребенку нужно прививать культуру питания. Меня, как маму двоих детей и депутата, волнует, что в школах стоят такие аппараты, содержимое которых не подконтрольно. Устройства могут быть наполнены исключительно водой, негазированными напитками и продуктами, разрешенными к детскому питанию", — поясняет Слуцкая.

Привычки, которые формируют родители, и выстроенный рацион, возможно, помогут ребенку научиться питаться правильно. Но проводя утро в школе, а вторую половину дня на продленке или в кружках и секциях, дети так или иначе сами решают, что им есть. И тут вряд ли можно быть уверенным в том, что, покупая еду, школьник всегда будет задумываться о ее калорийности и пользе.

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