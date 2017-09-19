Кадыров и Тимати угостили бургерами жителей Грозного

ГРОЗНЫЙ, 19 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэп-исполнитель Тимати открыли во вторник в Грозном на проспекте Путина ресторан сети быстрого питания, принадлежащей певцу; в честь открытия Кадыров и Тимати готовили и раздавали бургеры всем желающим, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие анонсировалось с начала сентября. Кадыров на своей странице в Instagram ранее заявлял, что на открытии ожидается прибытие "таинственного гостя". Техническое открытие ресторана состоялось еще две недели назад. Известный своей дружбой с главой Чечни певец открыл первое за пределами Москвы заведение в самом многолюдном и популярном в Чечне месте – проспекте Путина, на котором на выходных автомобильное движение перекрывается для вечернего отдыха и прогулок горожан и гостей.

На импровизированной сцене, установленной прямо на проспекте, организаторы вынесли оборудование, на котором Кадыров и Тимати принялись готовить угощения для гостей гастрономического праздника. Всего раздали около тысячи бургеров.

Тимати и Рамзан Кадыров 💪… pic.twitter.com/GjeGRV54bN — Саня Ковальчук (@emalinsyakirah) 19 июля 2017 г.

​Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей. В конце марта 2017 года на Цветном бульваре в Москве открылся второй ресторан. Стоимость бургеров достигает 999 рублей.