Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по Беслану

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев считает, что главным результатом отказа ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) пересматривать решение по теракту в Беслане является тот факт, что российские власти стали оперировать не эмоциями и целесообразностью.

Решение

В поступившем в РИА Новости сообщении суда говорится, что во вторник ЕСПЧ не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Совет Европы, накануне группа из пяти судей ЕСПЧ рассмотрела просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату. "Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе.

Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае суд заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.

Таким образом, остается в силе ранее принятое решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.

Особенности позиции России

Комментируя по просьбе РИА Новости решение Суда, Берестнев отметил: "Если еще несколько лет назад власти пытались обжаловать практически все постановления палат Суда (это вообще стандартная практика для наших властей — они и в российских судах прямо предписывают своим представителям всегда обжаловать любое решение не в их пользу — "если биться, то до конца", что объясняется очень просто — никто из чиновников не хочет на себя брать ответственность за принятие решения о "признании" проигрыша, а так — "что мы можем, суд решил…"), то в последние годы, видя бессмысленность этой тактики в ЕСПЧ (если не считать некоторой оттяжки с исполнением постановлений, особенно в части выплат- "хоть полгода, да — наши"), Уполномоченный РФ при суде и его аппарат стали готовить подобные ходатайства о пересмотре дел в Большой Палате только в случае политически чувствительных дел или если реально есть судебная перспектива (это хорошо определяется голосованием при вынесении постановления — если голосование судей не единодушное, да еще есть особые мнения то появляются шансы на положительное решение)".

"В этом контексте огромное — 170 страниц текста — ходатайство по упомянутому делу является ярким примером качественной попытки, с хорошей юридической аргументацией, не ссылаясь на эмоциональную составляющую, а только опираясь на практику самого Суда и строго правовые аргументы изменить ситуацию в пользу позиции властей",- считает эксперт.

Почему суд не прислушался?

По мнению Берестнева, " здесь сыграли свою роль ряд сопутствующих обстоятельств". "На рассмотрении Коллегии Суда одновременно оказалось несколько ходатайств по резонансным делам против властей РФ", — сказал он.

Эксперт уверен, что "удовлетворить их все Суд не мог: он и так перенес в Большую палату сразу два российских дела, и в этой ситуации надо было выбирать".

"К сожалению, ЕСПЧ не переносит в публичное пространство аргументацию и логику своего решения по этому вопросу", — констатировал Берестнев.

"Тем интереснее изучить аргументацию ходатайства властей, которую впервые принято решение опубликовать. И это большой шаг вперед, даже если сейчас в конкретном деле "не получилось", — заметил он.

Важный итог

Главный редактор Бюллетеня Европейского суда считает, что "главный результат — власти и их представители в Суде стали оперировать не эмоциями и целесообразностью, а строго правовыми категориями и Суду придется с этим новым подходом считаться".