Эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по Беслану

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев считает, что главным результатом отказа ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) пересматривать решение по теракту в Беслане является тот факт, что российские власти стали оперировать не эмоциями и целесообразностью.
Решение
Как сообщили РИА Новости в аппарате Совет Европы, накануне группа из пяти судей ЕСПЧ рассмотрела просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату. "Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе.
Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае суд заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.
Таким образом, остается в силе ранее принятое решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.
В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.
Особенности позиции России
"В этом контексте огромное — 170 страниц текста — ходатайство по упомянутому делу является ярким примером качественной попытки, с хорошей юридической аргументацией, не ссылаясь на эмоциональную составляющую, а только опираясь на практику самого Суда и строго правовые аргументы изменить ситуацию в пользу позиции властей",- считает эксперт.
Почему суд не прислушался?
Эксперт уверен, что "удовлетворить их все Суд не мог: он и так перенес в Большую палату сразу два российских дела, и в этой ситуации надо было выбирать".
"К сожалению, ЕСПЧ не переносит в публичное пространство аргументацию и логику своего решения по этому вопросу", — констатировал Берестнев.
"Тем интереснее изучить аргументацию ходатайства властей, которую впервые принято решение опубликовать. И это большой шаг вперед, даже если сейчас в конкретном деле "не получилось", — заметил он.
Важный итог
Главный редактор Бюллетеня Европейского суда считает, что "главный результат — власти и их представители в Суде стали оперировать не эмоциями и целесообразностью, а строго правовыми категориями и Суду придется с этим новым подходом считаться".