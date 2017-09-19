Сын подтвердил смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подполковник Станислав Петров, распознавший сбой в системе предупреждения ядерного удара, умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его сын Дмитрий Петров.
Сообщения об уходе из жизни советского офицера появились в зарубежной прессе в середине сентября. Первой о кончине подполковника написала немецкая газета WAZ, озаглавив некролог "Умер спаситель мира". По информации издания, причиной смерти стала застойная пневмония.
"Да, я подтверждаю, он умер еще в мае", — прокомментировал публикации сын советского военного.
В 1983 году Станислав Петров, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Позднее в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет.