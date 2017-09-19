Сын подтвердил смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова

Российский офицер Станислав Петров (в центре) на вручении ему Дрезденской премии за предотвращение ядерной войны

Российский офицер Станислав Петров (в центре) на вручении ему Дрезденской премии за предотвращение ядерной войны

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подполковник Станислав Петров, распознавший сбой в системе предупреждения ядерного удара, умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его сын Дмитрий Петров.

Сообщения об уходе из жизни советского офицера появились в зарубежной прессе в середине сентября. Первой о кончине подполковника написала немецкая газета WAZ, озаглавив некролог "Умер спаситель мира". По информации издания, причиной смерти стала застойная пневмония.

"Да, я подтверждаю, он умер еще в мае", — прокомментировал публикации сын советского военного.

В 1983 году Станислав Петров, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Позднее в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет.