Необходимо менять приоритеты в жизни общества, считает сенатор

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нужна государственная политика для определения правильных приоритетов в жизни общества, которые бы позволяли отказаться от алкоголя и курения, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Необходимо менять приоритеты в жизни общества, воспитывать потребность в правильном, цивилизованном развитии у граждан, позволяющих отказаться от алкоголя и курения", — сказал Калашников РИА Новости.

Он подчеркнул, что уже сейчас у молодежи не модно употреблять крепкие спиртные напитки, при этом молодые люди отдают предпочтение пиву.

"Нужно сделать так, чтобы наши граждане могли реализовать себя через социальную активность, занятие спортом, чтобы было немодно пить и курить", — уверен законодатель. При этом он призвал отказаться от рекламы безалкогольного пива, поскольку "это все равно реклама пива".

Говоря о возможных изменениях в плане формирования алкогольного рынка в России, Калашников отметил, что необходимо установить разумные цены на алкоголь, тем более крепкий.

"Выбрана абсолютно пагубная альтернатива — чем дороже будет алкоголь, тем реже его будут покупать", — сказал законодатель. По его мнению, авторы этой идеи абсолютно не понимают менталитет наших граждан.

"У нас есть порядка семи миллионов человек, которые будут пить всегда и все что попало. Единственный способ избавляться от суррогата — снижать цены на алкоголь, тем более крепкий", — считает Калашников.

Он полагает, что завышение стоимости алкоголя в целом приводит к увеличению употребления в России нелегальных алкогольных напитков.