Опрос показал, сколько россиян хранят деньги в банковских вкладах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вклады только в Сбербанке имеют 22% россиян, 4% предпочитают другие банки и 1% держит сбережения как в Сбербанке, так и в другой кредитной организации, при этом у 70% россиян вкладов в банках нет, следует из проведенного 10 сентября фондом "Общественное мнение" (ФОМ) опроса.
9.1%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
3.9%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.5%Нет, она осталась прежней
37.5%Наоборот, снизилась
Число россиян, считающих, что хранить деньги в банке надежнее, чем дома, снизилось до 42% с 51% в декабре 2016 года, при этом количество тех, кто считает, что лучше хранить наличные дома — увеличилось на 8 процентных пунктов, до 38%.
Число считающих вклад в банке невыгодным вложением денег уменьшилось на 8 процентных пунктов и составило 39%, выгодным — выросло на 5 процентных пунктов, до 37%.
При этом 18% опрошенных не испытывают опасения за сохранность сбережений в выбранном банке, 9% — напротив, переживают за судьбу своих денег на счете кредитной организации. Менее 1% россиян затруднились ответить на вопрос об опасениях, еще 72% данный вопрос не задавался.
ФОМ опрашивал население от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.