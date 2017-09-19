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Общество

Опрос показал, сколько россиян хранят деньги в банковских вкладах

17:4819.09.2017
(обновлено: 17:51 19.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБанковский вклад. Архивное фотоБанковский вклад. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вклады только в Сбербанке имеют 22% россиян, 4% предпочитают другие банки и 1% держит сбережения как в Сбербанке, так и в другой кредитной организации, при этом у 70% россиян вкладов в банках нет, следует из проведенного 10 сентября фондом "Общественное мнение" (ФОМ) опроса.

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  • 37.5%

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Число россиян, считающих, что хранить деньги в банке надежнее, чем дома, снизилось до 42% с 51% в декабре 2016 года, при этом количество тех, кто считает, что лучше хранить наличные дома — увеличилось на 8 процентных пунктов, до 38%.

Число считающих вклад в банке невыгодным вложением денег уменьшилось на 8 процентных пунктов и составило 39%, выгодным — выросло на 5 процентных пунктов, до 37%.

При этом 18% опрошенных не испытывают опасения за сохранность сбережений в выбранном банке, 9% — напротив, переживают за судьбу своих денег на счете кредитной организации. Менее 1% россиян затруднились ответить на вопрос об опасениях, еще 72% данный вопрос не задавался.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Существенная часть россиян по-прежнему доверяет российским кредитным организациям. По состоянию на 10 сентября их число выросло на 1 процентный пункт и составило 40%. (против 39% по состоянию на 4 декабря прошлого года). Число тех, кто продолжает сомневаться в российских банках, не изменилось по сравнению с прошлым опросом — 26%. Еще 16% россиян стали меньше доверять банкам (в декабре прошлого года — 15%), 6% — наоборот, стали больше доверять (снижение на 1 процентный пункт).

ФОМ опрашивал население от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1,5 тысячи респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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