Эксперт прокомментировал случай отзыва права на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Случаи отзыва у получателя права на "дальневосточный гектар" через суд, как в поселке Ванино Хабаровского края, должны становиться предметом разбирательства уполномоченных органов, в роли которых выступают местные органы власти, и при необходимости правоохранительных органов, заявил РИА Новости замглавы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Денис Кузин.

Ранее сообщалось , что суд Ванинского района Хабаровского края отозвал право на "дальневосточный гектар" в поселке Ванино. По информации хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на "дальневосточный гектар. Добиться отзыва прав на участок удалось активистам ОНФ.

Как следует из сообщения ОНФ, жители Ванино обратились в ОНФ с обращением, что выдача земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в поселке якобы осуществляется по не совсем прозрачным схемам. Под обращением подписалось более 1,5 тысячи человек. По данным ОНФ, на территории Ванино более 60 таких участков.

"С подобными случаями выделения земли в Ванино, по моему мнению, должны разбираться местные органы власти и, при необходимости, правоохранительные органы", — сказал Кузин.

"Поправки в закон о "дальневосточном гектаре", принятые в конце июля этого года и вступившие в силу, направлены на предотвращение и минимизацию возможности возникновения ситуаций, требующих отзыва права на "дальневосточный гектар", — добавил он, уточнив, что в соответствии с поправками, в случае, если границы участка, указанные в заявлении, или границы уже выданного участка накладываются на другие участки или зоны общего пользования, уполномоченный орган обязан предоставить заявителю альтернативные варианты для выбора.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, учредителем которого является Минвостокразвития, создано в форме автономной некоммерческой организации в 2015 году. Цель деятельности агентства – комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа трудовыми ресурсами, достижение положительной миграционной динамики за счёт дополнительного притока населения и его закрепления, а также реализация положений закона о "дальневосточном гектаре".