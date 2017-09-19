Эксперт прокомментировал случай отзыва права на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Случаи отзыва у получателя права на "дальневосточный гектар" через суд, как в поселке Ванино Хабаровского края, должны становиться предметом разбирательства уполномоченных органов, в роли которых выступают местные органы власти, и при необходимости правоохранительных органов, заявил РИА Новости замглавы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Денис Кузин.
Как следует из сообщения ОНФ, жители Ванино обратились в ОНФ с обращением, что выдача земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в поселке якобы осуществляется по не совсем прозрачным схемам. Под обращением подписалось более 1,5 тысячи человек. По данным ОНФ, на территории Ванино более 60 таких участков.
"С подобными случаями выделения земли в Ванино, по моему мнению, должны разбираться местные органы власти и, при необходимости, правоохранительные органы", — сказал Кузин.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, учредителем которого является Минвостокразвития, создано в форме автономной некоммерческой организации в 2015 году. Цель деятельности агентства – комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа трудовыми ресурсами, достижение положительной миграционной динамики за счёт дополнительного притока населения и его закрепления, а также реализация положений закона о "дальневосточном гектаре".