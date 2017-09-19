Суд в Хабаровском крае впервые отозвал право на "дальневосточный гектар"

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Суд Ванинского района Хабаровского края отозвал право на "дальневосточный гектар" в поселке Ванино, сообщил РИА Новости во вторник представитель суда.

"Суд по отзыву права на земельный участок в рамках программы "дальневосточный гектар" состоялся в понедельник. Заявленные требования судом удовлетворены. Обоснование судебного решения будет опубликовано на сайте суда в течение нескольких дней", — сказал представитель суда.

Как сообщает во вторник хабаровское региональное отделение Общероссийского народного фронта, это первый случай в России, когда решением суда были ликвидированы права на "дальневосточный гектар". Добиться отзыва прав на участок удалось активистам ОНФ.

"Речь идет об участке в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть на месте отдыха цветочный магазин. Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты. Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах", — приводятся в сообщении слова активиста Юрия Светличного.

Он отметил, что предпринимательница может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение районного суда в краевом суде.

Как следует из сообщения ОНФ, жители Ванино обратились в ОНФ с обращением, что выдача земельных участков по программе "дальневосточный гектар" в поселке якобы осуществляется по не совсем прозрачным схемам. Под обращением подписалось более 1,5 тысячи человек. По данным ОНФ, на территории Ванино более 60 таких участков.