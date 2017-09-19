Спор о профессии: автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, установленный в Москве, оказался в центре громкого скандала. Музыкант Андрей Макаревич назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой", а скульптор Салават Щербаков в ответ посоветовал лидеру "Машины времени" не лезть "в профессию".

О памятнике

Памятник установлен на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Изначально открытие монумента планировалось на январь, причем разместить его должны были в Оружейном переулке. Позднее торжественную церемонию из-за погодных условий перенесли на День оружейника.

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Открыла скульптуру дочь Калашникова Елена.

Во время торжественной церемонии министр культуры Владимир Мединский заявил, что Михаил Калашников воплощал в себе "лучшие черты русского человека".

Позиция Макаревича

"Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которой, конечно, автомат Калашникова — настоящий культурный бренд России. Неслучайно несколько лучших экземпляров сейчас находятся в Оружейной палате, рядом с лучшими образцами русского оружия", — сказал министр.

Установленный памятник уже раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который является архитектором по образованию.

На своей странице в Facebook музыкант написал, что автомат Калашникова никогда по-настоящему не использовался для защиты страны, поскольку был создан после окончания Великой Отечественной войны.

Кроме того, Макаревич назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой памятник не получил бы одобрение даже в советское время.

"Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?" — возмутился он.

Ответ скульптора

Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.

"Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел", — отметил Щербаков в интервью RT.

"Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы. Многим памятник нравится", — добавил скульптор.

Он подчеркнул, что Калашников создавал оружие для защиты страны от врагов.

"То, что он сделал автомат, <…> если бы не было Курчатова, если бы не было Кошкина, который сделал танк Т-34, или если бы не было Калашникова, что бы было с нашей страной, сколько бы людей погибло?" — пояснил свою мысль Щербаков.