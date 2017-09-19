В КЧР начали осваивать северный склон горы Габулу-Чат на курорте "Архыз"

ЧЕРКЕССК, 19 сен — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии приступили к работам по освоению северного склона горы Габулу-Чат на курорте "Архыз" — там установили первую опору современной канатной дороги, сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

Ввод канатной дороги в эксплуатацию позволит почти вдвое расширить горнолыжную зону на курорте и увеличить продолжительность сезона.

"Новая канатка, протяженностью почти четыре километра, станет уже четвертым современным подъемником на курорте и даст старт освоению северного склона. Это означает, что зимний сезон катания на курорте "Архыз" увеличится на месяц", — написал в официальном аккаунте в Instagram глава КЧР.

Канатная дорога сможет поднимать туристов на отметку 2,505 тысячи метров, ее пропускная способность составит 2,5 тысячи человек в час. Вдоль канатной дороги будет проложено порядка 11 километров горнолыжных трасс всех уровней сложности.

Как написал в своем акканунте в Instagram Темрезов, строительство нового подъемника будет завершено в 2018 году. Следующие этапы освоения северного склона предполагают оборудование горнолыжных трасс, создание системы искусственного снегообразования, строительство технических помещений, моста через реку Архыз, автомобильных дорог и подъездов.

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