В России стали пить больше слабоалкогольных напитков, заявила эксперт

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России стали пить больше слабоалкогольных напитков, возросло потребление вина и пива, но это вряд ли можно считать хорошим явлением, считает директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в середине сентября заявила, что с 2008 года в стране удалось уменьшить употребление крепких алкогольных напитков с 18 литров на душу населения в год до 10,3 литра.

"Меняется структура потребления, у нас стали пить больше пива и стали пить больше вин. Другой вопрос, я как нарколог считаю, что это все равно не очень хорошо, потому что пивной алкоголизм лечится гораздо сложнее, чем водочный, но пивной алкоголизм формируется так же быстро, как и водочный. Нельзя говорить о том, что если у нас пьют некрепкие спиртные напитки, то проблема с зависимостью у нас исчезнет", — сказала Клименко РИА Новости.

Она также отметила, что несмотря на протесты против повышения акцизов на алкоголь ограничительные меры дают результат и обеспечивают снижение потребления алкоголя. Кроме того, по словам Клименко, после запрета ночной продажи алкоголя было зафиксировано снижение ночной преступности.

"Но нельзя заниматься только ограничительными мерами, нужно обязательно вести большую информационно-пропагандистскую работу по формированию здорового образа жизни, что, собственно, у нас и делается последние годы", — добавила Клименко.