В ГД поддержали проект об упрощении подачи электронного заявления в ЗАГС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении подачи электронного заявления о регистрации брака.

Законопроект был внесён в июне правительством РФ. В документе предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Уточняется, что содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. Это позволит устранить "избыточные действия" при обращении за услугой "Государственная регистрация брака".