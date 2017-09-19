Минстрой надеется полностью расселить аварийное жилье в России в 2017 году

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 19 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минстрой рассчитывает на полное выполнение программы расселения аварийного жилья в России до конца текущего года, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ходе визита в Саратовскую область.

"Сегодня в целом по стране мы выполнили на 95% тот объем, который запланирован до конца текущего года. И с учетом того, что сейчас дооформляются документы, доводятся строительно-монтажные работы, мы убеждены, что до конца текущего года эта программа будет выполнена практически на 100%. Очень на это надеемся", — сказал Чибис в ходе вручения ключей переселенцам из аварийного жилья в Энгельсе.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень 13 сентября сообщил, что программа расселения аварийного жилья в РФ выполнена более чем на 95%. По его словам, 66 регионов полностью завершили программу, в оставшихся регионах необходимый объем уже построен, завершается работа по оформлению документации. Министр отметил, что может остаться менее десяти регионов, где не будут введены несколько недостроенных домов.

По данным Минстроя РФ, с 1 января 2015 года по 1 сентября 2017 года в рамках программы расселения аварийного фонда переселено свыше 655 тысяч человек, площадь расселенного жилья превышает 10 миллионов квадратных метров.