Спасатели рассказали о находках, поднятых со дна Байкала

Экологическая экспедиция Хрустальная глубина на Байкале в Иркутской области. 19 сентября 2017

Экологическая экспедиция Хрустальная глубина на Байкале в Иркутской области. 19 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Масштабная экологическая экспедиция "Хрустальная глубина" прошла на Байкале в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Спасатели-водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России совершали поиск и подъем затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов", — сказали в ведомстве.

Как отметил начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров, спасатели подняли со дна "92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет".

В региональном центре также сообщили, что сотрудники ведомства совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), администрациями муниципалитетов, школьниками и волонтерами провели уборку береговой линии.

"Около 800 человек общими усилиями собрали и вывезли более 600 мешков с бытовым мусором", — отметили в пресс-службе.