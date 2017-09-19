Опрос показал отношение работающих россиян к экономике в стране

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 40% работающих россиян считают, что в экономике страны происходит скорее ухудшение и даже заметный спад, позитивные изменения наблюдает лишь четверть работников, к таким выводам на основании проведенного опроса пришли в Центре социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС в июне 2017 года провел опрос занятого населения, представляющего работников массовых профессий, в том числе самозанятых граждан, по вопросам, включающим оценку текущей экономической политики страны.

Непонимание экономической политики

Как показывают данные опроса, экономическая политика государства не всегда понятна населению. "Только 46,7% работающих граждан представляют цели и смысл экономической политики, проводимой в настоящее время государством", — сообщают в пресс-службе РАНХиГС. Еще примерно столько же респондентов (44,5%) не вполне понимают действия государства в экономике. "Если первую группу составляют граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики, то вторая группа — их полная противоположность. Работникам данной группы присущ более низкий достаток и, как правило, работа на "теневом" рынке труда", — рассказали в РАНХиГС.

Ухудшение экономической ситуации

Авторы опроса сообщили, что, согласно исследованиям, за последние полтора десятка лет выросла доля работников, которые видят рациональное зерно в экономических действиях государства с 29,5% в 2004 году до 46,7% в 2017 году. "Как представляется, такое повышение может быть связано как с более широкой доступностью информации для населения об инициативах и действиях органов государственного управления, так и в целом с положительными изменениями в экономической политике за последние 15 лет. Уровень жизни населения за этот временной период существенно вырос", — поясняют в РАНХиГС.

Тем не менее, занятое население, по данным опросов, не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. "По мнению 43,1% респондентов, в российской экономике происходит скорее ухудшение ситуации и даже заметный спад. Четверть опрошенных (25,7%) заявили, что ничего не меняется, и только 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъема", — говорится в сообщении академии. По словам авторов исследования, полученные данные сильно отличаются от результатов опроса 2002 года. Так, в 2002 году после затяжного кризиса 90-х годов среди населения фиксировался рост позитивных настроений в отношении направления развития экономики. Сегодня в оценках граждан больше негативных ожиданий.

Круговая порука и коррупция

По данным опроса, только 3,5% респондентов абсолютно уверены в том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде. На необходимость внесения небольших изменений и продолжение текущего курса указывают 22,5% опрошенных, 42,5% считают, что высшим федеральным органам власти нужно внести существенные изменения в экономическую политику, а 21,1% убеждены, что для нормализации ситуации в экономике следует полностью изменить курс экономической политики.

Проблемы развития экономики граждане, в первую очередь, видят в "круговой поруке и коррупции". На это обращает внимание каждый второй респондент. Причем такой позиции придерживаются представители разных социально-демографических и профессиональных групп. Почти каждый третий работник апеллирует к безнаказанности нарушителей закона, бесхозяйственности или же связывает отсутствие прогресса с ошибками в экономической политике. Как показывают результаты опросов, распределение обстоятельств, затрудняющих экономический рост, стабильно на протяжении последнего времени.

"Нестабильность в экономике вынуждает население все больше действовать в обход государства, чаще опираясь на свои силы, что, несомненно, будет приводить к росту нерегулируемого "теневого" рынка труда", — заявляют авторы проекта. Кроме того, по их мнению, такая ситуация в экономике создает дополнительную социальную напряженность на рынке труда, выраженную в росте опасений работающего населения в отношении занятости и оплаты труда. По данным опросов, в 2017 году 70,8% работников беспокоила возможность потери своей нынешней работы, в 2016 году таких было 61,1%, в 2004 году – 56,8%.