МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Роскомнадзор наказывает своих сотрудников за ненормативную лексику, рассказал глава ведомства Александр Жаров.
По закону СМИ штрафуют за мат, но на многие ресурсы в интернете, в том числе блоги и сервисы, этот запрет не распространяется.
"Я уверен, что и в интернете, если на принципах саморегулирования сообщество решит, что надо перестать ругаться матом, произойдет аналогичное дело (уменьшится использование бранных слов. — Прим. ред.)", — сказал Жаров в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что в приличном обществе матом не ругаются.