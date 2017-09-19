МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Роскомнадзор наказывает своих сотрудников за ненормативную лексику, рассказал глава ведомства Александр Жаров.

"У нас есть специальная касса, в которую мы вносим обговоренный между нами штраф абсолютно добровольно, по рублю за каждое нецензурное слово, и за последние четыре года количество мата в нашем сообществе уменьшилось", — сообщил он. По его словам, денег накопилось не так много, но они пойдут на благотворительность.

По закону СМИ штрафуют за мат, но на многие ресурсы в интернете, в том числе блоги и сервисы, этот запрет не распространяется.

"Я уверен, что и в интернете, если на принципах саморегулирования сообщество решит, что надо перестать ругаться матом, произойдет аналогичное дело (уменьшится использование бранных слов. — Прим. ред.)", — сказал Жаров в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что в приличном обществе матом не ругаются.