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Общество

На Ростовской АЭС пройдут учения по ликвидации последствий катаклизмов

14:0019.09.2017
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкРостовская АЭС. Архивное фотоРостовская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Крупные комплексные противоаварийные учения по отработке навыков локализации и ликвидации последствий тяжелых аварий на атомных станциях пройдут со среды по пятницу на Ростовской АЭС, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

Тушение горящей травы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Такие крупные учения ежегодно проводятся на одной из атомных станций России. Как отмечается, их сценарий основан на "практически невероятном" сочетании многих неблагоприятных событий — природных катаклизмов, отказов систем энергоблоков и других. Цель учений — отработать практику взаимодействия разных ведомств и технических средств. В конечном счете учения способствуют повышению безопасности эксплуатации российских АЭС.

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В учениях примут участие группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), будут привлечены органы местного самоуправления и специализированная техника МЧС и Минобороны. Ожидается присутствие иностранных наблюдателей и СМИ. В ходе противоаварийных учений их участники отработают готовность и практические навыки к действиям в условиях нештатной ситуации, а также организацию и проведение работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе укрытие в защитных сооружениях и эвакуацию персонала АЭС.

Сотрудник Следственного комитета РФ в здание школы №1 в Ивантеевке Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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Энергоблоки Ростовской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу из-за учений не предусмотрено, подчеркивается в сообщении.

В 2016 году такие комплексные учения проходили на Белоярской АЭС. Особенностью сценария тех учений стало то, что череда неблагоприятных событий на Белоярской АЭС началась с природного явления — небывалого для Свердловской области 7-балльного землетрясения (до этого на комплексных учениях цепочка ЧП запускалась каким-либо происшествием техногенного характера). Зарубежные специалисты дали высокую оценку этим учениям. Они говорили, что работа специалистов станции и всех служб подтвердила высочайший уровень ядерной и эксплуатационной безопасности на российских АЭС, что служит примером для компаний-операторов зарубежных атомных станций.

Природный пожар. Архивное фото
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
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Ростовская АЭС — филиал электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. В нынешнем году по плану должен состояться пуск энергоблока №4.

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