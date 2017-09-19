Опрос показал, сколько россиян вверяют государству сохранность данных

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более трети россиян (35%) возлагают ответственность за сохранность своих персональных данных на государство или банк, в то время как 14% берут ее на себя, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что 42% среди 45-59-летних и 39% среди 60-летних граждан пользуются государственной защитой персональных данных. К этой услуге прибегают 38% людей со средним и среднеспециальным образованием, а также 37% и 36% тех, кто оценивает свое материальное положение как среднее или плохое.

Сообщается, что больше половины респондентов знают, как государство может защитить персональные данные граждан. Среди таких способов 31% опрошенных называли контроль со стороны Центробанка и разрешение для организации на обработку данных своих клиентов. Около четверти граждан — 26% — слышали о защите данных с помощью электронной подписи и контроля со стороны спецслужб.

Опрос выявил, что при наличии собственной электронной подписи 56% россиян выбрало бы подпись с максимальной защитой — эта доля высока во всех социальных группах независимо от пола, возраста и материального положения. Минимальный уровень надежности предпочли бы только 10% респондентов.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды считают небезопасным упрощение действующего законодательства о переходе клиентов между НПФ с помощью простой электронной подписи.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-17 сентября по заказу Института региональных проблем среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.