МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Число насильственных преступлений в России сократилось более чем на 57% с 2014 года, сообщается в докладе Общественной палаты РФ "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в России 2016 г".
По данным Генпрокуратуры, в 2016 году существенно сократилось число убийств и побоев, совершенных по экстремистским мотивам — на 63% и 47% соответственно, сообщают авторы доклада. При этом истязания подобного характера удалось искоренить полностью, отмечается в сообщении.
Авторы доклада считают, что эта положительная тенденция вызвана изменениями в законодательстве об экстремизме, внесенными президентом России Владимиром Путиным в 2016 году, а также активизацией правоохранительной деятельности государства.