В РФ в два раза сократилось число насильственных преступлений, заявили в ОП

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Число насильственных преступлений в России сократилось более чем на 57% с 2014 года, сообщается в докладе Общественной палаты РФ "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в России 2016 г".

"Количество зарегистрированных насильственных преступлений сократилось со 115 в 2015 году до 77 в 2016 году. А если сравнивать с 2014 годом, когда имело место 134 преступления, то падение составило более 57%", — говорится в докладе.

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году существенно сократилось число убийств и побоев, совершенных по экстремистским мотивам — на 63% и 47% соответственно, сообщают авторы доклада. При этом истязания подобного характера удалось искоренить полностью, отмечается в сообщении.

Авторы доклада считают, что эта положительная тенденция вызвана изменениями в законодательстве об экстремизме, внесенными президентом России Владимиром Путиным в 2016 году, а также активизацией правоохранительной деятельности государства.