В ГД предлагают принудительно лечить совершивших преступления в пьяном виде

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал РИА Новости, что депутаты внесут на рассмотрение в течение месяца законопроект о принудительном лечении людей, неоднократно совершивших административные нарушения, будучи в алкогольном опьянении.

"У нас сейчас есть целый пакет законодательных инициатив, касающихся принудительного лечения для тех, кто совершил административное правонарушение в алкогольном опьянении, и это не первый раз уже происходит. Вот этих людей общество должно иметь право принудительно лечить", — заявил Морозов.

По словам депутата, этот пакет законопроектов прорабатывается под кураторством председателя фракции "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Владимира Васильева вместе с комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции.

"Мы сейчас дорабатываем и надеемся, что в месячный срок уже будем вносить на рассмотрение в Госдуму", — добавил Морозов.

Также он рассказал, что 4 декабря в Госдуме будет проходить крупная межпарламентская конференция, которая называется: "Парламентарии против наркотиков", на которой будет обсуждаться лечение и реабилитация не только наркозависимых, но и людей, страдающих от алкоголизма.