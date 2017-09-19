Минэнерго предложило россиянам устанавливать только "умные электросчетчики"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ хочет законодательно закрепить требование устанавливать только "умные счетчики" электроэнергии при плановой замене приборов учета, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Да", — ответил Кравченко на соответствующий вопрос.

Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии, который предполагает внедрение "умных счетчиков". По словам Кравченко, Минэнерго рассчитывает, что первое чтение законопроекта пройдет в октябре, а принят закон может быть к весне 2018 года.

Он пояснил, что основное преимущество "умных счетчиков" — это дистанционное снятие показаний: "можно выйти к месту нахождения прибора и посмотреть показания на дисплее, и тут же "залезть" в компьютер или телефон, посмотреть, какие там показания". Также этот счетчик может следить за качеством электрической энергии, фиксируя уровень напряжения и частоту, помогает быстрее находить места повреждений при авариях.

"Второе – чтобы дистанционно, без прихода специалиста, можно было перейти на другие тарифы, другое тарифное меню. Так как если вы сейчас захотите перейти с единого тарифа, например, на тариф "день-ночь", то скорее всего вам придется покупать новый счетчик. Полагаю, что через некоторое время ресурсоснабжающие компании существенно расширят тарифное меню, в том числе и исходя из объема потребляемой мощности", — рассказал замминистра.

"Мы сейчас имеем следующее тарифное меню: либо один тариф, либо так называемые тарифы по зонам суток — двухзонный "день-ночь", или трехзонный. Есть возможность выбрать что-то одно. Это исключительно на ваше усмотрение. Допускаю, что через некоторое время при изменении законодательства мы перейдем на что-то другое. Не исключаю, что подобного рода тарифное меню будет включать несколько десятков позиций", — пояснил Кравченко.