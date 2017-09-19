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Общество

За "умные электросчетчики" заплатят энергокомпании

10:5919.09.2017
(обновлено: 11:01 19.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭлектрические счетчики. Архивное фотоЭлектрические счетчики. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Умные счетчики" электроэнергии могут стоить 3-7 тысяч рублей, устанавливать их предлагается за счет энергокомпаний, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

Электрический счетчик. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Правительство РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии, который предполагает внедрение "умных счетчиков". По словам Кравченко, Минэнерго рассчитывает, что первое чтение законопроекта пройдет в октябре, а принят закон может быть к весне 2018 года. Министерство хочет законодательно закрепить требование устанавливать только "умные счетчики" электроэнергии при плановой замене приборов учета.

"У нас самые простенькие приборы учета стоят порядка 3 тысяч рублей, дальнейший рост стоимости — это дополнительные опции. Мы прикидывали, что они гуляют в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей", — рассказал Кравченко.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По его словам, платить за установку счетчиков Минэнерго предлагает обязать энергетиков.

"Мы считаем, что вполне разумной будет конструкция, которая реализована во многих странах мира: освободить потребителей, в первую очередь физических лиц, от этого бремени и переложить установку систем учета и их содержание на квалифицированного субъекта, который должен быть собственником этой системы и нести все права и обязанности, связанные с ее установкой, работой, эксплуатацией и так далее. С одной стороны, мы точно снизим расходы граждан, связанные с установкой и дальнейшими ремонтами и поверками приборов учета. С другой стороны, появится стимул у электросетевых и ресурсоснабжающих организаций иметь такие системы учета и поддерживать их в надлежащем состоянии, в противном случае у них могут возникнуть проблемы с платежами, потерями", — прокомментировал Кравченко.

Электрический счетчик. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора . Анна Фаизова, Вадим Титов
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Он уточнил, что если счетчик будет ломаться и компания не сможет его быстро отремонтировать, "тогда это будет списываться на потери электросетевых организаций и влиять на их финансовый результат, поэтому они будут заинтересованы как можно быстрее поменять эти приборы учета, максимально быстро все сделать, иначе понесут убытки".

 

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