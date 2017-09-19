В Москве открыли памятник оружейнику Калашникову

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оружейник Михаил Калашников воплощал лучшие черты русского человека, а разработанный им автомат стал своего рода культурным брендом России, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия памятника Калашникову во вторник.

Монументальная композиция, автором которой выступил народный художник РФ Салават Щербаков, расположена на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Изначально открытие памятника планировалось на январь, причем разместиться он должен был в Оружейном переулке. Позднее установку монумента и торжественную церемонию из-за погодных условий перенесли на День оружейника.

"Инициатива установки этого памятника исходила от РВИО и лично от Сергея Чемезова. Конечно, это очень необычный памятник, потому что Михаил Калашников — в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которой, конечно, автомат Калашникова — настоящий культурный бренд России. Не случайно несколько лучших экземпляров сейчас находятся в Оружейной палате, рядом с лучшими образцами русского оружия", — сказал Мединский.

Министр поблагодарил скульптора Салавата Щербакова, главу "Ростеха" Сергея Чемезова и правительство Москвы.

Открыла монумент дочь Калашникова Елена. После торжественной церемонии министр и почетные гости, среди которых заммэра Москвы Петр Бирюков, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие, возложили к памятнику цветы.

Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца, как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.