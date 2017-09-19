В Москве открыли памятник оружейнику Калашникову

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оружейник Михаил Калашников воплощал лучшие черты русского человека, а разработанный им автомат стал своего рода культурным брендом России, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия памятника Калашникову во вторник.
"Инициатива установки этого памятника исходила от РВИО и лично от Сергея Чемезова. Конечно, это очень необычный памятник, потому что Михаил Калашников — в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которой, конечно, автомат Калашникова — настоящий культурный бренд России. Не случайно несколько лучших экземпляров сейчас находятся в Оружейной палате, рядом с лучшими образцами русского оружия", — сказал Мединский.
Министр поблагодарил скульптора Салавата Щербакова, главу "Ростеха" Сергея Чемезова и правительство Москвы.
Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца, как символы сохранения мира и победы "над силами зла".
Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.