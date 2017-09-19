Спасенных в Приморье гималайских медвежат-сирот вернули в дикую природу

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Двух гималайских медвежат, оставшихся сиротами после гибели мамы-медведицы под колесами автомобиля в Приморье, выпустили в дикую природу, сообщает администрация края.

Двух медвежат в возрасте четырех-пяти месяцев, оставшихся сиротами, обнаружили в июне. Их мать погибла под колесами машины. Животных поселили в приморском Центре реабилитации и реинтродукции.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, во вторник повзрослевших медведей вернули в дикую природу на юге края.

"Медвежата прошли курс реабилитации и сейчас находятся в хорошей физической форме. Им около девяти месяцев, каждый весит около 15 килограммов", – сказал Панкратов, слова которого передают региональные власти.