КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Голодающим из-за невыплаты зарплаты бывшим работникам "Дарасунского рудника" перевели 15 миллионов рублей в счет погашения долга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Во вторник число голодающих увеличилось до 37 человек. Местные СМИ пишут, что всего голодает около 50 человек. По информации местных властей, долги по зарплате образовались перед 451 бывшим сотрудником. Власти края говорили, что компания "Дарасунский рудник" в конце августа мешала проверке госинспекции труда, из-за этого были возбуждены дела об административном правонарушении.

"Появилась информация, что переведено 15 миллионов рублей в счет погашения долга по зарплате. Информации о точной сумме задолженности пока нет, неизвестно, покроет ли эта сумма все долги", — сказал собеседник агентства.

Помощник президента "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник заявляла РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО "Урюмкан". В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

В мае почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказывались подниматься на поверхность, протестуя против задержки заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство "Управляющей компании ЮГК", куда входит предприятие по добыче и обогащению руд месторождения золота "Дарасунский рудник", объявляло об отсутствии задолженности по зарплате и в том же месяце решило закрыть шахту "Юго-Западная".