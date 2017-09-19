Звонки о "минировании" затронули в понедельник более 19 тысяч россиян

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Свыше 19 тысяч человек были эвакуированы в понедельник в субъектах РФ, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 4.9% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

5.5% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

75.8% Узнал(а) о случившемся из новостей

13.8% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

"Поступили звонки с угрозой взрыва на 80 объектах с массовым пребыванием людей в 11 городах. Эвакуированы в общей сложности более 19 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в Москве после анонимных звонков проводилась эвакуация в ряде префектур и управ города, из торговых центров "Метрополис" и "Атриум", а также из ночного клуба "Лондон", ресторанов "Чипс" и "Лукин Румс".

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.