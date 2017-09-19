Количество голодающих шахтеров в Забайкалье увеличилось почти вдвое

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. К устроившим голодовку из-за невыплаты зарплат шахтерам, работавшим на "Дарасунском руднике", присоединились еще 17 человек, сообщили РИА Новости в отделении полиции по Тунгокоченскому району Забайкалья.

"Количество голодающих составляет на сегодня 37 человек. Все они находятся в администрации. Врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку после невыплаты зарплаты. По информации местных властей, всего долги по зарплате образовались перед 500 рабочими. Глава края Наталья Жданова считает, что сложившаяся ситуация — это произвол со стороны руководства рудника, а голодовка шахтеров — акт отчаяния. Она заявила, что краевые власти будут защищать интересы жителей, и потребовала от правоохранительных органов принять меры по решению проблемы. Во вторник пресс-служба губернатора края сообщила что ООО "Дарасунский рудник" препятствовало проведению проверки госинспекции труда в конце августа, из-за чего были возбуждены дела об административном правонарушении.

Помощник президента ООО "УК ЮГК" по связям с общественностью Наталья Денисова в понедельник сообщила РИА Новости, что компания не причастна к конфликтной ситуации, так как рудник теперь принадлежит ООО "Урюмкан". В этой компании официальных комментариев получить не удалось, однако источник сообщил, что долги перед голодающими шахтерами образовались еще при деятельности "ЮГК".

Местные СМИ сообщают, что количество голодающих составляет около 50 человек.

В мае сообщалось, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность. Руководство ООО "Управляющая компания ЮГК", в которое входит предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота Дарасунский рудник, объявило об отсутствии задолженности по зарплате на тот момент и в том же месяце приняло решение о закрытии шахты "Юго-Западная".