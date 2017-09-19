На Сахалине восстановили энергоснабжение после тайфуна "Талим"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Энергоснабжение всех населенных пунктов на Сахалине, нарушенное тайфуном "Талим", полностью восстановлено, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По информации "Сахалинэнерго", в 12.30 (4.30 мск) энергоснабжение, нарушенное при прохождении циклона "Талим", было полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба "Сахалинэнерго" сообщала, что на восстановлении энергоснабжения работали 26 бригад энергетиков, это 58 человек и 25 единиц техники. При прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и дождём, произошло 53 отключения линий электропередачи напряжением 6 — 10 кВ, 4 — 35 кВ, 2 — 110 кВ, 4 — 220 кВ.

Полностью были обесточены села Высокое, Огоньки Анивского района, Пионеры Холмского района, Советское, Стародубское, Взморье Долинского района, Воскресеновка Тымовского района; частично — города Анива, Долинск, села Тамбовское Корсаковского района, Петропавловское Анивского района, Костромское и Чехов Холмского района, Березняки Южно-Сахалинска.