"Поездка мечты": РЖД готовы организовать Меркель путешествие по Транссибу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские железные дороги заявили о готовности оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера Германии Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали.

Ранее федеральный канцлер на встрече с детьми заявила, что ее любимой страной является Германия. Однако она также отметила, что хотела бы совершить два путешествия.

"Когда-нибудь — в Скалистые горы (Северная Америка. — Прим. ред.) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали", — сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.

Меркель также отметила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

Предложение РЖД

В российской компании отреагировали на заявление Меркель и заявили, что готовы организовать для лидера ФРГ "поездку мечты".

"Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится", — сообщили в РЖД в понедельник.

В российской компании также отметили, что путешествие по Великому Сибирскому путидает уникальную возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы нашей страны в их неповторимом многообразии, позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяженному железнодорожному маршруту мира.

В РЖД также пообщеали сделать все возможное, чтобы у федерального канцлера остались приятные и яркие впечатления от путешествия по Транссибу.

Примечательно, что ранее солист Deep Purple Иен Гиллан, вспоминая о своих путешествиях по России, заявил, что хотел бы поехать по Транссибирской магистрали.

"Я бы очень хотел. Я путешествовал из Санкт-Петербурга до Владивостока, заезжал в Махачкалу и Армению, в бывшие республики, везде поездил. Это было невероятно — от Кавказа до Байкала. Я помню так много всего, столько интересного произошло, я познакомился со столь многими культурами. Это было фантастично. Я бы с удовольствием повторил это снова", — сказал музыкант.

Великий Сибирский Путь

Транссиб, соединяющий российскую столицу с крупнейшими воссточносибирскими и дальневосточными городами, является самой длинной железной дорогой в мире. Ее протяженность составляет более девяти тысяч километров.

Официальной датой начала строительства Транссиба считается 31 мая (19 мая по старому стилю) 1891 года. Многие работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные — топор, пила, лопата, кайло и тачка.

Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов.