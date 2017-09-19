"Поездка мечты": РЖД готовы организовать Меркель путешествие по Транссибу

06:2819.09.2017
(обновлено: 06:29 19.09.2017)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские железные дороги заявили о готовности оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера Германии Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали.
Ранее федеральный канцлер на встрече с детьми заявила, что ее любимой страной является Германия. Однако она также отметила, что хотела бы совершить два путешествия.
"Когда-нибудь — в Скалистые горы (Северная Америка. — Прим. ред.) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали", — сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.
Меркель также отметила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.
Предложение РЖД
В российской компании отреагировали на заявление Меркель и заявили, что готовы организовать для лидера ФРГ "поездку мечты".
"Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится", — сообщили в РЖД в понедельник.
В российской компании также отметили, что путешествие по Великому Сибирскому пути
дает уникальную возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы нашей страны в их неповторимом многообразии, позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяженному железнодорожному маршруту мира.
В РЖД также пообщеали сделать все возможное, чтобы у федерального канцлера остались приятные и яркие впечатления от путешествия по Транссибу.
Примечательно, что ранее солист Deep Purple Иен Гиллан, вспоминая о своих путешествиях по России, заявил, что хотел бы поехать по Транссибирской магистрали.
"Я бы очень хотел. Я путешествовал из Санкт-Петербурга до Владивостока, заезжал в Махачкалу и Армению, в бывшие республики, везде поездил. Это было невероятно — от Кавказа до Байкала. Я помню так много всего, столько интересного произошло, я познакомился со столь многими культурами. Это было фантастично. Я бы с удовольствием повторил это снова", — сказал музыкант.
"Омск-Пассажирский" - узловая пассажирская железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, главный железнодорожный вокзал города.
В настоящее время через "Омск-Пассажирский" курсируют 38 поездов дальнего следования.
Первое здание железнодорожного вокзала Омска было построено в 1896 году, оно было кирпичным, одноэтажным. Современное здание вокзала построено в 1958 году.
"Омск-Пассажирский" и Москву отделяет расстояние около 2,7 тыс. км.
Тренажерный комплекс грузового магистрального электровоза Э2ЭС-6 "Синара" в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
Десять лет назад в здании вокзала была проведена реконструкция.
Цистерны с нефтепродуктами на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.
В ремонтном депо в Омске.
Платформа станции "Омск-Пассажирский".
На омском вокзале работает музей, который знакомит пассажиров с историей железной дороги.
"Омск-Пассажирский" соответствует всем европейским стандартам и нормам. Здесь были установлены эскалаторы, платежные терминалы для покупки билетов по банковским картам, появилась возможность приобретения билетов через интернет.
Уборка снега на путях станции "Омск-Пассажирский" Западно-Сибирской железной дороги.
Во время занятия на тренажерном комплексе пассажирского электровоза ЭП-2к Проектно-конструкторского бюро центральной дирекции тяги в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
Форма железнодорожного служащего, представленная в экспозиции музея на железнодорожном вокзале в Омске.
Рабочие очищают железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
В центре реабилитации локомотивных бригад на станции "Омск-Пассажирский".
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
Залы ожидания омского вокзала способны вместить более полутора тысяч пассажиров одновременно.
Рабочие в ремонтном депо в Омске.
Горожане на платформе станции "Омск-Пассажирский" в Омске провожают новобранцев, призванных для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ.
Новобранцы, призванные для прохождения военной службы, на станции "Омск-Пассажирский".
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский".
Во время занятия на тренажерном комплексе электропоезда ЭД4М мотовагонного депо Омска.
Письменный стол с принадлежностями, представленный в экспозиции музея на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".
Посетители на экскурсии в музее на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".
Великий Сибирский Путь
Транссиб, соединяющий российскую столицу с крупнейшими воссточносибирскими и дальневосточными городами, является самой длинной железной дорогой в мире. Ее протяженность составляет более девяти тысяч километров.
Официальной датой начала строительства Транссиба считается 31 мая (19 мая по старому стилю) 1891 года. Многие работы производились вручную, орудия труда были самые примитивные — топор, пила, лопата, кайло и тачка.
Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов.