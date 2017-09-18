Минтранс разработал меры для авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минтранс РФ разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Минтранс разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов", — сказали в министерстве.

Данные предложения, отметили там же, в ближайшее время будут согласовываться с причастными ведомствами и проходить процедуру общественного обсуждения.

Ранее Росавиация в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов. Авиакомпании, как правило, объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.

Также Росавиация провела анализ деятельности ведущих чартерных авиакомпаний. Так, по данным ведомства, за первое полугодие текущего года некоторые перевозчики увеличили свои объемы пассажиропотока в полтора-два раза. Такой рост объемов перевозок оказался не подкреплен наличием соответствующего парка воздушных судов и авиационного персонала.

Министр транспорта Максим Соколов говорил РИА Новости, что перевозчики за задержку чартеров могут быть лишены этих маршрутов.