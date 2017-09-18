Авиакомпании отвергли предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом РФ уровень компенсаций пассажирам за так называемый "овербукинг" (перепродажа билетов на рейс — ред.), заявили РИА Новости в министерстве.

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Ранее СМИ сообщили, что депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских на этой неделе собирается внести в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру, который оплатил перелет, если ему не хватило места в самолете, стоимость билета в десятикратном размере.

"Обращений Госдумы на данную тему в Минтранс России пока не поступало", — рассказали в ведомстве.

При поступлении они будут рассмотрены в установленном порядке, добавили там. "Отметим, что предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций, на уровне европейских размеров, не устроил российские авиакомпании", — сообщили также в министерстве.

В случае овербукинга авиакомпании несут ответственность прежде всего в рамках Гражданского кодекса, как нарушившие договор перевозки с пассажиром (как и любой другой договор), напомнили в Минтрансе.