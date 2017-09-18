Авиакомпании отвергли предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом РФ уровень компенсаций пассажирам за так называемый "овербукинг" (перепродажа билетов на рейс — ред.), заявили РИА Новости в министерстве.
9.4%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.5%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
78.1%Нет, все полеты проходили нормально
"Обращений Госдумы на данную тему в Минтранс России пока не поступало", — рассказали в ведомстве.
В случае овербукинга авиакомпании несут ответственность прежде всего в рамках Гражданского кодекса, как нарушившие договор перевозки с пассажиром (как и любой другой договор), напомнили в Минтрансе.