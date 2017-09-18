Роструд может перейти на электронные проверки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил о возможности перевода кадрового документооборота в электронный вид и переходу к электронным проверкам, сообщает пресс-служба Роструда.

"В настоящее время мы обсуждаем возможность перехода к электронным проверкам. Это позволит не только сэкономить время и издержки работодателя, но и значительно ускорит и оптимизирует сам процесс проведения проверки инспектором труда", — сказал Вуколов на круглом столе "Малые начинают и выигрывают. Цифровые дивиденды социальных технологий", который прошел в рамках форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Как пояснил глава ведомства, в ходе плановой проверки инспектор труда, не выезжая к работодателю и используя соответствующую базу данных, мог бы проверить все необходимые кадровые документы в электронном виде.

Вуколов также акцентировал внимание на предложении по созданию интерактивной площадки, на которой смогут заключать трудовые договоры в электронном виде отдельные категории работников или работодателей, например, при использовании дистанционного труда. По его словам, такой площадкой может выступать портал Роструда "Работа в России".