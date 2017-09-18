В ГД сожалеют, что пенсии работающих россиян не проиндексируют в 2018 году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выразил сожаление в связи с тем, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, и выразил надежду, что ситуация еще может измениться.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году.

"С сожалением воспринял информацию о заявлении руководства Минфина, где говорится, что индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году не предусмотрено… Считаю недопустимой дискриминацию пенсионеров в связи с тем, что одни работают, другие нет. Они заработали пенсию, работодатель направлял средства в Пенсионный фонд, пенсия сформирована. Теперь она должна всем ежегодно индексироваться исходя из того, что в стране инфляция", – цитирует Нилова пресс-служба депутата.

Парламентарий напомнил, что в его комитете находится законопроект, внесенный депутатами фракции ЛДПР, об отмене нормы, позволяющей не индексировать пенсию работающим пенсионерам. Нилов также заявил о том, что к расчетам коэффициента инфляции "тоже большие вопросы". "Его определяют на уровне 3,7%, хотя мы видим, как растут цены на продукты, товары, услуги ЖКХ, проезд, бензин, и инфляция составляет явно не 3,7%", — отметил политик.

По мнению Нилова, российские пенсионеры "вынуждены трудиться". "Они бы с удовольствием, как их зарубежные ровесники, путешествовали, посещали курорты, санатории и так далее, но могут только сводить концы с концами, выживая за счет помощи родственников и приусадебных хозяйств. Не индексируя пенсию работающим пенсионерам, их заставляют "уходить в тень", следовательно, внебюджетные фонды недополучают средства – против чего выступает правительство", — заявил он.

Однако, со слов депутата, "надежда еще остается", так как ко второму чтению законопроекта о бюджете ситуация может поменяться, "если будет проявлена политическая воля".

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.