"Просвещение" представило пособия для развития эмоционального интеллекта

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" и "Академия Монсиков" начала выпуск пособий для развития эмоционального интеллекта и социальных навыков у детей дошкольного и школьного возраста.

На выбор родителей и педагогов предлагается три модуля, нацеленных на развитие определенных сторон личности ребенка. Курс "Краски Эмоций с Монсиками" объясняет детям, что такое чувство юмора и смех, страх и смелость, грусть и доверие, вдохновение и красота. В него входят 11 рабочих тетрадей и один практикум для преподавателей.

Курс "Кругобуквенное Путешествие" знакомит юных читателей с буквами русского алфавита в сочетании с различными эмоциями, навыками и способностями, а серия "География Эмоций с Монсиками" способствует расширению общего кругозора и учит детей толерантному отношению к культурам других народов.

Как сообщают в компании, в новой серии пособий впервые представлен системный подход к развитию детского эмоционального интеллекта и социальных навыков. "Во многом именно от этого зависит сила мотивации ребенка к учебе и познанию, его профессиональный выбор, умение работать в команде, ведь эмоции – это сильный ресурс для эффективного познания, мышления и принятия решений", — отмечается в пресс-релизе.