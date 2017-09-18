Индексация на 4,1%: глава Минтруда рассказал о росте социальных пенсий

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Социальные пенсии будут проиндексированы на 4,1 процента с 1 апреля 2018 года, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Страховые пенсии

Социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам — ее назначают по инвалидности, в случае утери кормильца и по старости. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля в зависимости от того, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера.

Страховые пенсии в следующем году проиндексируют выше инфляции — на 3,7 процента, сообщил Топилин.

Кроме того, индексация будет проведена с 1 января, в то время как другие социальные выплаты проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию. По прогнозам Минэкономразвития России, по итогам года показатель составит 3,2 процента.

"В связи с тем, что у нас прогноз поменялся — 3,2 процента будет инфляция в этом году, то в этой связи принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 процента с 1 января следующего года, то есть не с 1 февраля", — подчеркнул министр. Он пояснил, что срок индексации изменили для того, чтобы обеспечить больший рост реальных пенсий в 2018 году.

По словам Топилина, законопроект одобрило правительство, позднее он будет внесен в Госдуму.

Страховые пенсии формируются из взносов работодателей в Пенсионный фонд. На такую пенсию имеют право граждане, которые зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования.

Что ждет работающих пенсионеров

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут.

"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций", — подчеркнул глава Минфина.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совфеде не раз поднимался вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительного решения по этому вопросу не было принято.

Пенсии вырастут

Пенсии неработающих пенсионеров с 2018 по 2929 год вырастут на 11 процентов, рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

"В целом предусматривается дальнейший рост пенсии на 11 процентов для неработающих пенсионеров и предусматривается сокращение зависимости фонда от бюджета на размер от 150 до 200 миллиардов рублей", — сообщил Дроздов.

Он также напомнил, что для пенсионеров, чьи пенсии ниже прожиточного минимума по региону, предусмотрена социальная доплата. Надбавка устанавливается таким образом, чтобы общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера была не ниже прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в регионе по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Глава ПФР отметил, что прожиточный минимум пенсионера в 2018 году не достигает размера прожиточного минимума в 2016 году, поэтому для тех, у кого социальная доплата была на высоком уровне, она на таком уровне и останется.