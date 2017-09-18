КПРФ внесла в ГД закон об увеличении размера выплат инвалидам-блокадникам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который увеличивает размер ежемесячной денежной выплаты для жителей блокадного Ленинграда, признанных инвалидами.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, "законопроект подготовлен с учетом обращений участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, признанных инвалидами, общественных организаций, объединяющих жителей блокадного Ленинграда, с просьбой повысить уровень государственных мер их социальной поддержки с учетом того, что их здоровье было подорвано в годы войны на фронтах сражений, в период блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками, и расходы на лечение и поддержание их здоровья с каждым годом растут из-за ухудшения здоровья, реального роста цен на лекарства, предметы личного потребления и за различные услуги".

По данным Пенсионного фонда РФ из 110 тысяч 79 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 97 тысяч 655 граждан являются инвалидами, что составляет 88,77 % от их общей численности, говорится в пояснительной записке. Эти данные еще раз свидетельствуют о тяжелых последствиях войны и блокады Ленинграда, оказавших прямое влияние на ухудшение здоровья граждан-блокадников Ленинграда, отмечают в КПРФ.

В законопроекте предлагается повысить размер ежемесячного денежного пособия с нынешних 1699 рублей до 3088 рублей.

"Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, признанных инвалидами независимо от причины инвалидности (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных действий) включая граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда, признанных инвалидами независимо от причины инвалидности (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных действий) — 3088 рублей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что для обеспечения дополнительных мер социальной поддержки ветеранов войны из числа участников Великой Отечественной войны, признанных инвалидами, включая граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами, за счет средств федерального бюджета, перечисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке трансферта из федерального бюджета в 2019 году, потребуется дополнительно 2,263 миллиарда рублей.