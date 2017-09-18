РТК одобрила законопроект Минтруда о защите прав сезонных работников

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в понедельник одобрила законопроект для защиты прав сезонных работников, согласно которому работодатель будет обязан возместить расходы сотрудников на переезд и возвращение домой, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Законопроект предусматривает обязательное включение в трудовой договор с сезонным работником, проживающим в другой местности, при его переезде по предварительной договоренности с работодателем, условий, связанных с таким переездом и возвращением к месту проживания при завершении срока или досрочном расторжении трудового договора в зависимости от оснований его расторжения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно проекту, у работодателя возникает обязанность возместить расходы, связанные с переездом и возвращением к месту проживания сезонного работника, если такие условия были отражены в трудовом договоре.