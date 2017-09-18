К выставке в Москве произведут колбасу из утки весом в полтонны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Компания "Донстар" (входит в ГК "Евродон", крупнейший в России производитель индейки) в понедельник приступил к производству самой большой в стране колбасы из утки; изделие весом в полтонны попробовать можно будет 4-8 октября на выставке в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Ольга Грекова.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля русской утки, стартовавшего в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. До конца октября он охватит порядка 30 городов России.

"В этом году мы решили приготовить рекордное блюдо – пятиметровую колбасу из утки, диаметром в полметра. Производство мы начали сегодня", — сказала Грекова. Она уточнила, что приготовлена колбаса будет на производстве компании в Миллеровском районе Ростовской области.

Чтобы получить необходимые 500 килограмм утиного фарша, понадобится 350 килограмм мяса голени и 150 килограмм филе грудки. В фарш добавят 20 килограмм специй и 12 килограмм соли. Термическая проработка будет проводиться более 10 часов. Для формовки колбасы были сварены необходимые навесы и оборудована особая площадка.

"После приготовления колбаса в специальном рефрижераторе поедет на выставку "Золотая осень" на ВДНХ в Москву, где ее смогут попробовать все желающие", — отметила собеседница. Она подчеркнула, что колбаса из утки – это новинка для российского рынка, тем более такая гигантская.

"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и пекинской утки. Продукция компании под маркой "Индолина" занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны. В состав группы также входит единственный в России комплекс по производству инкубационного яйца индейки ("Урсдон") и компания "Донстар", занимающаяся производством мяса утки. В год "Донстар" производит около 30 тысяч тонн мяса утки.