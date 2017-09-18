Чаще всего россияне продают в соцсетях одежду и смартфоны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россияне чаще всего продают в социальных сетях одежду, обувь и аксессуары, а также телефоны и смартфоны, говорится в исследовании аналитического центра Brand Analytics.

"Чаще всего в социальных медиа публикуют объявления о продаже личных вещей – одежду, обувь и аксессуары упоминают в 12% сообщений. Интересно, что в этой тематике присутствует большое количество узко-тематических сообществ с достаточно строгими правилами публикации объявлений – отдельные группы посвящены продаже одежды масс-маркета, другие – брендам верхнего ценового сегмента, часть групп сосредоточена на перепродаже только новых, но не подошедших по тем или иным характеристикам вещей из онлайн-гипермаркетов – ACOC или AliExpress", — говорится в сообщении.

Еще одна популярная категория товаров среди объявлений по продажам — телефоны и смартфоны (9% публикаций). Причем компьютерную технику и ноутбуки продают всего в 2% объявлений. "Еще одна любопытная категория объявлений – продажа аккаунтов в социальных сетях, такие объявления составляют 2% от общего объема упоминаний", — пишет компания.

При этом интерес покупателей обращен к несколько другим категориям товаров, следует из исследования. Самый высокий показатель вовлеченности у объявлений о продаже автомобилей – 2,3 реакции на пост. Вторая по популярности категория – продажа домашних животных (вовлеченность 1,88 на пост), а на третьем месте – компьютерная техника (1,64 реакции на пост).

Почти только сети

"Интересно, что только в 8% публикаций пользователей соцмедиа присутствовали упоминания сайтов объявлений. Большинство продаж происходит непосредственно в социальных сетях, без перехода на другие источники – в группах автомобилистов или любителей моды, родительских сообществах, гейм-группах. Однако и объем постов, содержащих ссылки на сайты объявлений достаточно существенный – 330 тысяч объявлений содержали ссылки на сайты о продажах", — говорится в исследовании.

Самый цитируемый сайт объявлений — avito.ru, за ним следует youla.io, bestru.ru, auto.ru и am.ru.

Как поясняется в сообщении, для расчета рейтинга были проанализированы 1,5 миллиарда русскоязычных сообщений соцмедиа. Источниками данных для анализа выступили социальные сети и сервисы: "ВКонтакте", Twitter, "Мой Мир", Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, "МирТесен", а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ.