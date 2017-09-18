Правительство рассмотрит законопроект о торговле лекарствами в интернете

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит законопроект о дистанционной розничной торговле лекарствами, говорится в сообщении на сайте правительства.
"Предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом", — говорится сообщении.
"Предлагается скорректировать полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту", — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что рецептурные препараты не будут допускаться к продаже через интернет.