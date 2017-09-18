Топилин заявил о выделении средств на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бюджет РФ предусматривает выделение средств на майские указы президента в части повышения зарплат бюджетников, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета РФ на 2018, 2019, 2020 годы.

"Проектом бюджета предусмотрены все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выполнение майских указов работникам бюджетного сектора: это врачи, учителя, средний медперсонал, младший медперсонал, социальные работники. Работники науки, культуры", — сказал Топилин.

"Мы со следующего года должны обеспечить исполнение по отдельным категориям — это 200%, вы знаете, по отдельным категориям — 100%, то есть указы будут обеспечены, и средства предусмотрены в полном объеме, при этом они немножко даже технологически по-другому предусмотрены.. Сейчас самая главная задача у ведомств будет очень быстро, заблаговременно довести эти деньги до своих учреждений, с тем, чтобы с первых месяцев следующего года платить зарплату в соответствии с указами", — сказал Топилин.