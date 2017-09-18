США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ПФР: рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% с 2018 по 2020 годы

15:3218.09.2017
(обновлено: 15:40 18.09.2017)
42228
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПенсионер. Архивное фотоПенсионер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 годы, заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, озвучивая проект закона "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он также добавил, что сокращается зависимость фонда от бюджета РФ в объеме от 150 до 200 миллиардов рублей.

Индексации

"В целом предусматривается дальнейший рост пенсии на 11% для неработающих пенсионеров и предусматривается сокращение зависимости фонда от бюджета на размер от 150 до 200 миллиардов рублей", — заявил Дроздов. Он также сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, а в 2018-2019 годах этого не произойдет.

"В части законодательства, если говорить о доходах, то тарифы у нас остались те же — это 22% (от фонда оплаты труда – ред.) и 10% сверх предела", — сказал глава ПФР.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Правительство выделило миллиард рублей семи регионам на доплаты к пенсиям
Дроздов также рассказал об изменениях, связанных с ростом минимального размера оплаты труда. "По индивидуальным предпринимателям в связи с ростом МРОТ подготовлено решение, которое буквально недавно было согласовано о том, что в 2018 году фиксированный платёж по индивидуальным предпринимателям будет увеличиваться на уровень не выше 1 балла для пенсий и в дальнейшем есть право у правительства увеличивать его в размере не ниже, чем один балл", — сказал Дроздов.

Он добавил, что произошли изменения по льготным ставкам страховых взносов. "Добавились льготы по Калининграду, по особой экономической зоне", — сказал глава ПФР.

Надбавки

Дроздов напомнил, что для тех, кто имеет пенсию ниже прожиточного минимума, определенного в субъектах РФ, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Силуанов: пенсии работающих пенсионеров не будут индексировать в 2018 году
Дроздов напомнил о том, что социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера была не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

"При этом подготовлено предложение по сохранной норме, которое дальше продолжает и учитывает то, что прожиточный минимум пенсионера в 2018 году не достигает размера прожиточного минимума в 2016 году и поэтому для тех, кто уже имел высокий уровень федеральной социальной доплаты он остается тем же", — сказал он.

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
артур лучезарный
Мерзость, говорят об этом как о большом достижении.
15:41
18.09.2017
ОтветитьНе отвечать
radiozaboy
Интересно, а почему РПЦ, сующая повсюду свой нос, в данном случае молчит?
15:46
18.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена