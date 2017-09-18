МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 годы, заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, озвучивая проект закона "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Он также добавил, что сокращается зависимость фонда от бюджета РФ в объеме от 150 до 200 миллиардов рублей.

Индексации

"В целом предусматривается дальнейший рост пенсии на 11% для неработающих пенсионеров и предусматривается сокращение зависимости фонда от бюджета на размер от 150 до 200 миллиардов рублей", — заявил Дроздов. Он также сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, а в 2018-2019 годах этого не произойдет.

"В части законодательства, если говорить о доходах, то тарифы у нас остались те же — это 22% (от фонда оплаты труда – ред.) и 10% сверх предела", — сказал глава ПФР.

Дроздов также рассказал об изменениях, связанных с ростом минимального размера оплаты труда. "По индивидуальным предпринимателям в связи с ростом МРОТ подготовлено решение, которое буквально недавно было согласовано о том, что в 2018 году фиксированный платёж по индивидуальным предпринимателям будет увеличиваться на уровень не выше 1 балла для пенсий и в дальнейшем есть право у правительства увеличивать его в размере не ниже, чем один балл", — сказал Дроздов.

Он добавил, что произошли изменения по льготным ставкам страховых взносов. "Добавились льготы по Калининграду, по особой экономической зоне", — сказал глава ПФР.

Надбавки

Дроздов напомнил, что для тех, кто имеет пенсию ниже прожиточного минимума, определенного в субъектах РФ, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата.

Дроздов напомнил о том, что социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера была не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

"При этом подготовлено предложение по сохранной норме, которое дальше продолжает и учитывает то, что прожиточный минимум пенсионера в 2018 году не достигает размера прожиточного минимума в 2016 году и поэтому для тех, кто уже имел высокий уровень федеральной социальной доплаты он остается тем же", — сказал он.