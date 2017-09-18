Путин поручил обнулить НДС на полеты в Калининград к 2018 году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в и из Калининграда к 2018 году, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа в случае, если пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области", — говорится в сообщении.

Срок – 1 января 2018 года.

Также поручено представить предложения по закреплению обязанности авиакомпаний использовать в полном объёме квоту по субсидированным перевозкам пассажиров и багажа.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок начала действовать в РФ в 2013 году. Сейчас действует программа субсидирования полетов в Калининград, Крым, Дальневосточный федеральный округ.