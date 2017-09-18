Мурадов назвал Крым примером соблюдения прав языковых меньшинств

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Крым может являться примером соблюдения прав представителей языкового меньшинства, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов журналистам в Варшаве.
"Мы хотим донести до международного сообщества обеспокоенность российского гражданского общества по поводу обострения ситуации и скатывания к опасной черте. В нашем выступлении мы это отразили, предложив определенные модели решения сложившихся проблем", — сказал Мурадов.
"В отношении всех других народов они соблюдаются – возьмите шведов в Финляндии, франкофонов в Канаде или Бельгии, эти вопросы решены и урегулированы, способы указаны, но в отношении русскоязычного населения они не применяются", — отметил постпред.
При этом он привел Крым в качестве примера решения языкового вопроса. "Я бы хотел сослаться на то, как это происходит у нас. Произошло воссоединение Крыма с Россией. Россия вместе с правительством Республики Крым приняли решение о том, что в Крыму будет три государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский", – напомнил Мурадов.
В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.
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